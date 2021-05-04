РИАМО - 4 мая. Рабочие приступили к реконструкции трех пассажирских платформ на ж/д станциях Катуар (Дмитровский городской округ), Кабаново (Орехово-Зуевский городской округ) и Шугарово (городской округ Ступино). Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

На станциях построят навесы от осадков, установят системы оповещения, табло и стойки экстренной связи. Платформы будут полностью обустроены для маломобильных групп населения.

На время проведения реконструкции установят временные деревянные платформы.

Из-за закрытия платформы с 00:01 вторника пригородные электропоезда Савеловского направлении на станции Катуар осуществляют посадку/высадку пассажиров на временных деревянных платформах №1 (в Москву) и №2 (из Москвы)

С 00:01 5 мая посадка/высадка пассажиров из Москвы на о.п. Кабаново (Орехово-Зуевкий г.о.) будет проходить на временной деревянной платформе №2.

С 00:01 5 мая на станции Шугарово (городской округ Ступино) поезда из Москвы будут останавливаться у временной деревянной платформы №1.

Реконструкцию станций планируется завершить до конца года.