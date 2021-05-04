РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 мая. Контейнер для сбора использованных батареек установили у гипермаркета «Лента» на улице Пригородной в Балашихе, экологическая акция «Неделя сбора батареек 2021» продлится до 10 мая, сообщили в пресс-службе компании-организатора «Duracell Russia».

Каждый житель Балашихи со вторника сможет круглосуточно сдать любое количество отработанных аккумуляторов и электроники и внести свой вклад в защиту окружающей среды. Все батарейки будут переработаны без вреда для окружающей среды на заводах-партнерах.

В Балашихе контейнер для сбора элементов питания установлен на парковке гипермаркета «Лента» по адресу: Пригородная, 90.

Собранные батарейки впоследствии будут вывезены и утилизированы с минимальным воздействием на окружающую среду. Переработанные батарейки являются ценным источником вторичных ресурсов таких, как цинк, марганец, графит и железо. Эти вещества используют при производстве промышленной продукции – от карандашей до рельсов.

В 2020 году благодаря акции «Неделя сбора батареек», которую ежегодно проводит компания «Duracell Russia», удалось собрать рекордные 87 тонн батареек. В этом году цель - собрать более 100 тонн.

Экологическая акция «Неделя сбора батареек 2021» проходит в 40 городах России.