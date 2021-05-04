РИАМО - 4 мая. В столице с 9 мая изменятся маршруты автобусов №432, 346, 483, 309, 838, 361, 827 и 423, у некоторых из них поменяется номер, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Автобус №432 будет ходить по Походному проезду вместо проезда Донелайтиса. Это сделано для сокращения времени в пути от Тушинских проездов до метро.

В маршрут №346 объединят автобусы №346 и 483. На маршруте, который свяжет Бабушкинский район с железнодорожной платформой Лось, будут курсировать вместительные низкопольные автобусы.

Также в маршрут №238к, который будет обслуживать« Мосгортранс», объединятся автобусы №309 и 838. Дублирующие маршруты объединят для сокращения интервалов их прибытия на остановочные пункты.

Помимо прочих, автобусы №361 и 827 объединят в маршрут №361. Так планируется улучшить соблюдение расписания, также жители с улицы Введенского смогут быстрее добраться до станции «Беляево».

Маршрут автобуса №423 изменится на С321. Схема курсирования автобуса останется прежней.

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