РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 4 мая. На автомобильной парковке возле МФЦ на улице Свирской в Щелкове планируют сделать одностороннее движение, сообщает пресс-служба местного отделения ВПП «Единая Россия».

Данный вопрос обсудили в рамках встречи депутата совета депутатов городского округа Щелково Павла Жукова и секретаря первичного отделения партии «Единая Россия» Антона Малинина с руководством МФЦ в рамках партийного проекта «Городская среда».

«Выехали в МФЦ по вопросу организации дорожного движения. Планируем сделать одностороннее движение, так как разъезжаться автомобилистам среди припаркованного транспорта затруднительно. Выезд с сотрудниками ГИБДД по этому вопросу запланирован сразу после майских праздников. Также руководитель многофункционального центра, попросил оказать содействие в нанесении разметки на парковке», — сказал Жуков.

Он добавил, что к работам по нанесению разметки планируется приступить в июне этого года.

Встреча прошла при участии сотрудника управления по дорожному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа.