РИАМО - 4 мая. Возгорание мусора произошло на третьем этаже административного здания на северо-западе столицы, огонь потушили, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Информация о пожаре по адресу: ул. Лодочная, д. 5, к. 1, поступила в 16:05 во вторник. На третьем этаже пятиэтажного административного здания загорелся мусор. Площадь пожара составила 2 кв. м.

Возгорание было потушено до прибытия пожарных. Информация о пострадавших при пожаре не поступала.

Около 30 человек самостоятельно вышли из здания, когда произошел пожар.

Склад загорелся на территории Парка Горького в Москве>>