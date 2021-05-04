РИАМО - 4 мая. Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев опроверг информацию, что российских дачников будут штрафовать за одуванчики и мяту полевую. Об этом сообщает Газета.ru.

Ранее юрист компании «Генезис» Татьяна Мацукова предупредила, что владельцам дач могут грозить новые штрафы.

«Никаких изменений законодательства в отношении дачников и садоводов не происходило! Желание создать хайп и попиариться на пустом месте — это беда! Особенно, если такие высказывания даются необоснованно либо люди не могут проверить ту или иную информацию или не обладают ей!» — отметил Николаев.

Он обратил внимание, что сейчас в СМИ распространяется документ о сфере целевого или нецелевого использования земель сельхозназначения. Он касается только сельхозтоваропроизводителей. Именно там прописано, что к числу сорняков относятся борщевик Сосновского, мята полевая, осот полевой, одуванчик лекарственный, ромашка пахучая, чертополохи разных видов, амброзия разных видов.

Ранее утверждалось, что за подобное нарушение физическим лицам придется заплатить от 300 до 500 рублей, должностным лицам — от 500 до 1 тыс. рублей, а юридическим лицам — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

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