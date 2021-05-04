РИАМО - 4 мая. В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево во вторник днем задержали и отменили 33 рейса, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали три рейса, отменили пять. В Домодедове десять рейсов задержано, пять отменено. В Шереметьеве отменены десять рейсов.

Согласно данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, там отмен и задержек прилетов и вылетов нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.