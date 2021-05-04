РИАМО - 4 мая. С 26 по 30 апреля комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал 53 закупки в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщили РИАМО в пресс-службе ведомства.

«Из них: одна закупка на благоустройство парка, 11 закупок на поставку товаров в рамках национального проекта «Образование», две закупки по капитальному ремонту больниц, 30 закупок по комплексному содержанию», - отметили в пресс-службе.

В Подмосковье действует Единый портал торгов Московской области, а также электронный магазин — информационный интернет-ресурс, созданный для автоматизации процесса проведения госзакупок малого объема в электронном виде.