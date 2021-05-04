РИАМО - 4 мая. За прошедшую неделю министерство жилищной политики Московской области выдало 30 разрешений на строительство, из них 26 былы выданы на нежилые объекты, еще за это время в эксплуатацию были введены восемь объектов, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

«В Московской области на прошлой неделе разрешения на строительство получили четыре многоквартирных дома: три дома на 1509 квартир на улице Комсомольская в городском округе Реутов и дом на 119 квартир вблизи деревни Жабкино в Ленинском городском округе», - сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Среди нежилых объектов: общеобразовательная школа на 300 мест в деревне Красный поселок городского округа Истра, шесть объектов строительства городских канализационных очистных сооружений в Лыткарине, производственно-складской корпус на улице Лобачева в Подольске. А также здание склада в коммунальной зоне «Красногорск-Митино» в Красногорске, производственный цех в переулке Северный городского округа Дубна, два здания склада в деревне Торбеево городского округа Люберцы.

Кроме того, в число таких объектов вошли склад по хранению сельхозпродукции в сельском поселении Горское городского округа Орехово-Зуево, а также производственно-складской комплекс на улице Сольца в городском округе Серпухов и другие.

Также на прошедшей неделе в поселке Мещерино Ленинского городского округа в эксплуатацию был введен дом на 109 квартир и семь нежилых объектов. Среди которых производство упаковок из полимерной пленки в деревне Коледино городского округа Подольск, два распределительных и складских объекта в деревне Зараменье Дмитровского городского округа.