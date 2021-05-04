РИАМО - 4 мая. Северный речной вокзал столицы награжден бронзовой медалью в номинации «Градостроительство и городской дизайн» международного конкурса дизайна A’Design Awards в Италии, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Международный конкурс в течение 12 лет проводится под патронажем департамента культуры Комо, Бюро европейских ассоциаций дизайна и Политехнического университета Милана. Жюри конкурса оценивает проекты в 104 дисциплинах.

После того, как Северный речной вокзал был реконструирован, он стал местом отдыха с парком, кафе и детской зоной. На текущий момент его здание полностью восстановлено, а территория – обустроена.

Ранее мэр Сергей Собянин пригласил москвичей и гостей столицы посетить обновленный Северный речной вокзал, который становится главным круизным портом московского речного бассейна.

В этом году к Северному речному вокзалу подойдут 60 круизных теплоходов — они объединяют Москву речными туристическими маршрутами с 38 городами России.

Северный Речной вокзал после ремонта: прогуляться по крыше и поесть в «Волга‑Волге»>>