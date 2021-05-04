РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 мая. В городском округе Мытищи зарегистрировали два летальных случая на воде в праздничных выходные, сообщил глава муниципалитета Виктор Азаров.

Во вторник Азаров провел совещание со своими заместителями и руководителями управлений. Обсудили, как прошли праздничные пасхальные мероприятия в 44 храмах, которые входят в состав Мытищинского церковного округа Сергиево-Посадской и Дмитровской епархии.

«В целом, Пасху в нашем округе отметили спокойно. В богослужениях приняли участие около 7 тысяч человек. К сожалению, не все восприняли православный праздник как повод прийти в храм и подумать о душе. За праздничные выходные на территории Мытищ – два летальных случая на воде. Переоценив свои силы, в нетрезвом виде пошли купаться. Хочу обратиться к нашим жителям – не заходите в воду в нетрезвом состоянии, это может печально закончиться. Берегите себя!» - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что Мытищи продолжают подготовку к главному празднику страны – Дню Победы. Всю культурную программу, которую приготовили для жителей округа, пришлось отменить из-за роста заболеваемости коронавирусом.

«Мы адресно с соблюдением санитарных норм поздравляем ветеранов, приезжая к ним в гости и привозя подарки. Традиционно наши школьники каждое лето отправляются в учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Уже завтра мы отправляем туда первую партию детей. Мытищи всегда славились активной работой по патриотическому воспитанию. В этот раз в «Авангарде» – 45 девочек, которые состоят во Всероссийском детско-юношеском движении «Юнармия», - отметил Азаров.

Он уточнил, что 15 мая в Мытищах пройдет традиционная акция «Лес Победы». Муниципалитет активно готовится к традиционной массовой посадке. Однако в этом году из-за сложной эпидемиологической обстановки, лесной массив будет восстановлен силами лесников, муниципальных служащих и эковолонтеров. Сейчас определяются места, где в Мытищах будут высажены деревья.