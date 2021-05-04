РИАМО - 4 мая. В нежилом здании, которое находится в деревне Дергаево Раменского городского округа, был ликвидирован пожар, пострадавших нет, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В 12:40 произошла ликвидация последствий пожара. К тушению возгорания привлекли 11 человек и три единицы техники.

За минувшие сутки на территории области произошло 65 пожаров. Для их тушения было привлечено 571 человек, а также 163 единицы техники.