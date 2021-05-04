РИАМО - 4 мая. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о пожаре в гостинице «Вечный зов» в Москве, сообщается на официальном сайте СКР.

Пожар произошел в гостинице, расположенной на 6-й Кожуховской улице в Москве, ночью во вторник. В момент пожара в здании было свыше 300 человек.

Девять человек после ЧП были госпитализированы, двое из них скончались. Среди госпитализированных – четверо детей, сейчас их жизни ничего не угрожает. По предварительным данным, на территории гостиницы проводился слет кадет, приехавших из трех областей.

Следователи проводят комплекс следственных действий, которые направлены на установление всех обстоятельств возгорания и причин, способствовавших возникновению ЧП. Для определения причины и очага возгорания следствием будет назначен ряд экспертиз.

Также главой ведомства дано поручение в рамках расследования выяснить правомерность и роль организаторов мероприятия для кадет, которые привели к трагическим последствиям.