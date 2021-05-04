РИАМО - 4 мая. В Лотошинской средней общеобразовательной школе №1 для учащихся начальных классов прошел мастер-класс по изготовлению брошей из георгиевских лент, мероприятие провели сотрудники ОМВД России по городскому округу Лотошино, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Старший инспектор по делам несовершеннолетних лейтенант полиции Ирина Сырбова поэтапно объяснила детям технику творческой работы и показала несколько видов оформления. После учащимся раздали заготовки, посредством которых они приступили к работе. Во время работы школьники проявили старание, мастерство, а также творческую фантазию.

Участники мероприятия также узнали об истории появления ленты, значении ее цветов, где черный – это порох, а оранжевый – огонь, праздновании Дня Победы и значимости ленты истории РФ. Также школьникам рассказали о том, что первая акция «Георгиевская ленточка» прошла в год 60-летия Великой Победы.

Под конец мероприятия дети поблагодарили правоохранителей за возможность сделать символ Победы, а также пообещали, что в знак благодарности ветеранам за мирную жизнь будут носить ее слева на груди.