РИАМО - 4 мая. Правоохранители инициировали проведение проверки в отношении организаторов слета кадетов, прошедшего в столичной гостинице «Вечный зов», где ранее произошел пожар, сообщает ТАСС.

Ночью во вторник в гостинице на 6-й Кожуховской улице произошел пожар. В здании находилось более 300 человек. Возгорание на площади 100 кв м было ликвидировано. Сообщалось о двух погибшех.

«Массовые мероприятия с участием детей в настоящее время не проводятся департаментом, в том числе департамент не является организатором упоминаемого в СМИ слета кадетов. Мероприятие было организовано частным учреждением для ребят из трех городов России», — сообщили в департаменте образования и науки Москвы.

27 детей и 4 сопровождающих из Уфы уже уехали из Москвы. В мегаполисе остаются 36 человек из Ижевска и 47 из Братска. Всем им предложили размещение и питание на объектах образования.