РИАМО - 4 мая. В столице задержали приезжего, он подозревается в покушении на сбыт героина в особо крупном размере, во время досмотра у него изъяли сверток с наркотиком массой порядка 2,15 кг, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Москве.

Мужчина был задержан в результате оперативно-разыскных мероприятий во дворе дома на улице Ротерта.

На текущий момент установлено, что он получил героин через закладку. Далее задержанный собирался его сбыть.

Уголовное дело возбуждено по статьям 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Подозреваемый находится под стражей.