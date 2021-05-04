РИАМО - 4 мая. В подмосковном Королеве задержали 45-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве мужчины и женщины, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, 3 мая в квартире на Фабричной улице в микрорайоне Текстильщик компания из четырех человек распивала спиртное. В какой-то момент между подозреваемым и его знакомой возник конфликт, мужчина нанес жертве два колото-резаных ранения в грудь.

За женщину вступился другой мужчина, которому подозреваемый также нанес несколько ножевых ранений. Пострадавший скончался на месте происшествия, раненая женщина умерла в больнице.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, допросы подозреваемого и свидетеля, изъяты два ножа. Планируется проведение ряда экспертиз, включая психолого-психиатрическую.

В ближайшее время задержанному предъявят обвинение в убийстве двух человек, также будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.

Тело зарезанного 15‑летнего подростка нашли в Солнечногорске>>