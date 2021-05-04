РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 мая. Проект подольской региональной организации Российского союза молодежи (ПРО «РСМ») победил в грантовом федеральном конкурсе, сообщается в группе организации в соцсети «ВКонтакте».

Росмолодежь опубликовала список победителей заочного конкурса молодежных проектов среди физических лиц. Всего на конкурс поступила 7771 заявка из 85 субъектов РФ. Подмосковье на конкурсе представляло 220 проектов, 52 из них стали победителями.

По итогам конкурса творческая мастерская ArtLab ПРО «РСМ» выиграла грант на реализацию проектов в 2022 году. В ArtLab войдут фестиваль короткометражного кино «Окно во двор», фотокросс «В объективе», танцевальный марафон «Мастер-стар» и слет творческой молодежи «мАрт».

Дополнительно устроят творческие встречи, мастер-классы, показы и еще много всего.