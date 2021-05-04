РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 мая. В городском округе Люберцы планируют построить объект производства, площадь земельного участка составляет более 17 га, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В Центр содействия строительству при правительстве Московской области за прошлую рабочую неделю поступили 24 новых проекта. Все они являются объектами крупного бизнеса. Среди них - производство на земельном участке площадью 17,4 га в городском округе Люберцы.

Подать заявку на сопровождение Центра содействия строительству своего нежилого объекта можно через почту: css@mosreg.ru и колл-центр по телефону: 8(498) 602-00-00.