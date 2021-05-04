РИАМО - 4 мая. Сотрудник «Мосприроды» заметил в Серебряном бору двух краснокнижных зайцев-русаков – самку и самца, сейчас у них брачный сезон, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

Заяц-русак находится в Красной книге Москвы под 1-й категорией редкости – это исчезающий вид. В период размножения зайцы менее осторожны и их легче заметить. Такие пары в московских лесах дают надежду, что вид увеличивает численность.

В Москве живут два вида зайцев – русак и беляк. Русак крупнее, имеет более длинные задние лапы и уши. Беляк находится под 2-й категорией редкости и предпочитает леса, открытым пространствам.

В 2020 году русака видели в Москве гораздо чаще: в природно-исторических парках «Косинский», «Измайлово», «Битцевский лес», «Москворецкий», заказниках «Долгие пруды», «Долина реки Сходни в Куркино», на территории Серебряного бора. Беляка видели только в «Битцевском лесу».

Зимой по следам на снегу было учтено 38 особей зайца-русака на природных территориях мегаполиса.

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