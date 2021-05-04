РИАМО - 4 мая. За прошлую неделю в Центр содействия строительству при правительстве Московской области поступили 24 объекта крупного бизнеса, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона.

В городском округе Егорьевск находятся пять производственных объектов на участках общей площадью 90,1 га. В Люберцах производство займет 17,4 га. Также на участке 8,4 га в Волоколамском округе появится производственный объект.

Два сельскохозяйственных склада построят: в Солнечногорске - на площади 9,4 га, в Ногинске – 4,6 га. Два сельхозобъекта возведут: в Озерах на площади 14,1 га и в Истре на площади 10 га.

Спортивно-оздоровительное здание на площади 2,1 га появится в Красногорске. На площади 10 га построят молочное производство в Можайске.

Производственно-складской комплекс откроют в Подольске на участке площадью 2,7 га. Склад на площади 14,2 га построят в Домодедове. Есть и другие объекты.

Подать заявку на сопровождение ЦСС нежилого объекта можно через почту css@mosreg.ru и колл-центр по номеру 8(498) 602-00-00.