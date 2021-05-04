РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 мая. Сотрудники Госавтоинспекции Подольска провели акцию в парке имени Виктора Талалихина и раздали посетителям листовки по выбору детских удерживающих устройств, сообщает группа пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

В текущем году на территории обслуживания ОГИБДД УМВД России по Подольску зарегистрировали 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых получили ранения и травмы различной степени тяжести несовершеннолетние пассажиры. За аналогичный период прошлого года - 4 несовершеннолетних пассажира.

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники ОГИБДД УМВД России по Подольску в городском парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина провели акцию «Пристегните самое дорогое!». Вручили посетителям парка информационные листовки по правильному выбору и использованию детских удерживающих устройств.

Сотрудники Госавтоинспекции призвали водителей строго соблюдать правила перевозки маленьких пассажиров. Здоровье и жизнь ребенка в автомобиле зависят от соблюдения взрослыми правил дорожного движения. Использование специального удерживающего устройства является одной из главных гарантий безопасности при перевозке детей.

Несмотря на огромный комплекс мероприятий, направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пассажиров, в дорожных авариях продолжают страдать дети. Зачастую взрослые недооценивают роль детских удерживающих устройств и ремней безопасности. Пренебрежение элементарными мерами безопасности при перевозке юных пассажиров может обернуться трагедией.