РИАМО - 4 мая. С начала текущего года в Подмосковье отремонтировали 577 подъездов в 42 муниципалитетах, работа идет по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ региона.

52 подъезда отремонтировали в городском округе Подольск, 50 – в Балашихе, 48 – в Химках.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антона Велиховского, работы по ремонту подъездов ведутся практически во всех городских округах Подмосковья, в том числе и в майские праздники.

На текущий момент в разной степени готовности находится порядка 1,9 тыс. подъездов.

Министерством жилищно-коммунального хозяйства и муниципальными образованиями Московской области был определен план на 2021 год. Всего за текущий год запланировано отремонтировать 13,2 тыс. подъездов многоквартирных домов.

Программа «Мой подъезд» действует с 2016 года, за этот период уже более 83 тыс. подъездов отремонтировано в Подмосковье. Участие в ней добровольное и происходит по решению собственников жилья. Программа предусматривает полную творческую свободу и контроль за реализацией работ непосредственно жителями МКД, позволяя им самим выбрать колеровку цвета стен, оформление входной группы, форму светильников, качество полов, перил.