РИАМО - 4 мая. Фракция «Единая Россия» и депутатское объединение «Моя Москва» в Мосгордуме проведут круглый стол, посвященный регулированию использования электросамокатов и моноколес, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Листаю новости... заголовок: «В Москве женщина насмерть разбилась во время катания на моноколесе». Случилось это буквально вчера. Что хочу сказать. В Мосгордуме давно обсуждаются вопросы безопасной интеграции в пешеходное и велосипедное движение граждан, управляющих электросамокатами, моноколесами и сегвеями», - написал Шапошников на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что владельцы этих устройств используют как дороги общего пользования, так и пешеходные зоны. Между тем, такие устройства могут развивать скорость свыше 60 км/ч и подвергают риску и себя, и окружающих.

«Совсем скоро мы - фракция «Единая Россия» и депутатское объединение «Моя Москва» в Мосгордуме - планируем провести круглый стол: «О перспективах регулирования использования средств индивидуальной мобильности Правилами дорожного движения РФ». Вопрос законодательного регулирования должен быть решен, мы должны сформулировать свои предложения по компромиссному решению, который бы устраивал всех участников дорожного движения – и водителей, и пешеходов», - отметил Шапошников.