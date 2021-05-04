РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 мая. Председатель совета депутатов городского округа Мытищи, секретарь политсовета местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Гореликов поздравил с наступающим Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Валентину Попову, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.⠀
Попова ушла на фронт в 1942 году. В военное время была связисткой в зенитно-артиллерийском полку. Вместе с ним прошла путь от Северного Кавказа до Кенигсберга.
Поповой в этом году исполнилось 98 лет, но она по-прежнему полна жизненных сил и оптимизма, с радостью встречает гостей.
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