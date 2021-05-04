РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 мая. Председатель совета депутатов городского округа Мытищи, секретарь политсовета местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Гореликов поздравил с наступающим Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Валентину Попову, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.⠀

Попова ушла на фронт в 1942 году. В военное время была связисткой в зенитно-артиллерийском полку. Вместе с ним прошла путь от Северного Кавказа до Кенигсберга.

«Наступил май, а вместе с ним мы ждем самый главный праздник нашей страны – День Победы. Прошлый год получился достаточно своеобразным. Мы были отделены друг от друга режимом самоизоляции. Но сегодня имеем возможность лично поздравить тех, кто вживую прошел тяжелый военный путь. Поздравляю всех наших ветеранов с праздником, здоровья вам, внимания и любви близких», - сказал Гореликов.

Поповой в этом году исполнилось 98 лет, но она по-прежнему полна жизненных сил и оптимизма, с радостью встречает гостей.