РИАМО - 4 мая. Балашихинская команда по тхэквондо школы боевых искусств в составе сборной команды Московской области завоевала 17 медалей на Кубке России по тхэквондо МФТ в Санкт-Петербурге, сообщил руководитель школы Дмитрий Яковлев.

Всего в турнире приняли участие более 2 тыс. лучших спортсменов России. Спортсмены, которые прошли отбор в своих регионах, удостоились чести представлять их на всероссийском уровне.

«Балашихинцы завоевали 17 медалей, из которых 9 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых. Для многих спортсменов школы это был первый турнир такого высокого уровня, и на этом старте зарекомендовали себя как главная перспектива региона в ближайшем будущем», - сказал Яковлев.

Он добавил, что сегодняшние чемпионы через 1-2 года претендуют на то, чтобы представлять не только регион, но и защищать честь страны на международной арене.

«Особенно хочется отметить завоевание полного пьедестала нашими юношами в весовой категории 42 кг. Все три призовых места заняли наши ребята: Золото у Владимира Гурина, серебро – у Макара Косырева, а бронзу завоевал Максим Ясинкевич. Хочется отметить и волевую победу Полины Федоровой, которая взяла уверенный реванш у всех своих соперниц», - подчеркнул Яковлев.

Впереди балашихинских спортсменов ждет главный турнир страны по кикбоксингу – Чемпионат и Первенство России по кикбоксингу в разделах лайт-контакт и поинтфайтинг, который пройдет 3-9 мая в Челябинске.

Спортивная школа боевых искусств Дмитрия Яковлева занимается подготовкой кандидатов и мастеров спорта России, многократных чемпионов России и Европы, обладателей Кубка мира. Команда по кикбоксингу и тхэквондо входит в тройку сильнейших команд страны.

Дмитрий Яковлев – заслуженный мастер спорта, трехкратный чемпион мира, многократный чемпион Европы и тренер по тхэквондо, мастер спорта международного класса по кикбоксингу