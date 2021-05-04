РИАМО - 4 мая. Жители Подмосковья могут воспользоваться интерактивной картой на сайте covid.mz.mosreg.ru, чтобы выбрать удобное место для прохождения вакцинации от коронавируса, в том числе для ввода второго компонента вакцины, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Если пришло время для второй прививки, не обязательно делать ее в прежнем месте: можете записаться в ближайший пункт. Тем, кому удобнее записываться по телефону, нужно просто набрать номер «122» и следовать подсказкам», — написал Воробьев в Instagram.

В Подмосковье сделать прививку от Covid-19 можно в поликлинике или мобильном пункте. Вакцинация продолжается и в майские праздники.

«Кому-то сейчас может казаться, что коронавирус отступил и прививка уже и не нужна. Это обманчивое впечатление. Скоро лето, всем захочется встречаться с родными и проводить вместе время. И старшему поколению особенно важно получить защиту. Поэтому, пожалуйста, поговорите с родителями, бабушками и дедушками и позаботьтесь о здоровье своей семьи», — отметил Воробьев.

Вакцинация от коронавируса является добровольной и бесплатной. Прививки сделали уже 830 тыс. жителей Московской области.

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