РИАМО - 4 мая. Жители Подмосковья могут воспользоваться интерактивной картой на сайте covid.mz.mosreg.ru, чтобы выбрать удобное место для прохождения вакцинации от коронавируса, в том числе для ввода второго компонента вакцины, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Если пришло время для второй прививки, не обязательно делать ее в прежнем месте: можете записаться в ближайший пункт. Тем, кому удобнее записываться по телефону, нужно просто набрать номер «122» и следовать подсказкам», — написал Воробьев в Instagram.
В Подмосковье сделать прививку от Covid-19 можно в поликлинике или мобильном пункте. Вакцинация продолжается и в майские праздники.
Вакцинация от коронавируса является добровольной и бесплатной. Прививки сделали уже 830 тыс. жителей Московской области.
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