РИАМО - 4 мая. Первый регулярный рейс Москва — Ржевский мемориал запустит Центральная пригородная пассажирская компания, электропоезд отправится с Рижского вокзала по новому маршруту «Москва — Ржевский мемориал — Москва» 6 мая, сообщает АО «Центральная ППК».

Рейс призван связать столицу и новый остановочный пункт. Таким образом, граждане смогут добираться до Ржевского мемориала Советскому солдату быстрее и удобнее.

Каждый день по маршруту будут следовать две пары «Ласточек» в пятивагонном исполнении, где в один вагон можно оформить билеты с предоставлением места первого или второго классов — на 12 и 31 место соответственно, а в оставшихся – оформить без предоставления гарантированного посадочного места. Время поездки составит немногим более 4,5 часов в одну сторону.

В дороге электропоезда будут делать остановки на станциях Тушинская, Истра, Волоколамск, Княжьи Горы, Погорелое Городище, Зубцов, Ржев-Балтийский.

Вагоны поездов обладают системой климат-контроля с обеззараживанием воздуха, в них ведется аудио- и видеоинформирование пассажиров. Кроме того, в поездах для людей с ограниченными возможностями предусмотрены специальные места, подъемники, а также просторные туалеты.

Поездка от Москвы до мемориала обойдется пассажиру в 700, 770 и 900 рублей. Все зависит от того, какой вагон он выберет. Так, самый дешевый билет предполагает проезд в вагоне без предоставления места, тот, что подороже – с предоставлением места во втором классе, а самый дорогой – в первом классе. В поездке пассажиры могут купить еду и напитки.

Билеты в вагон с предоставлением мест можно приобрести на официальном сайте ЦППК, мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК», а также в пригородных кассах. Покупка билетов в вагоны без предоставления мест доступна гражданам в пригородных билетных кассах и билетопечатающих автоматах на станциях.