РИАМО - 4 мая. В столице проходит акция «Поздравь ветерана», в рамках которой все желающие могут подписать открытки с поздравлениями и опустить их в специальные ящики на популярных площадках города до 6 мая, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Накануне Дня Победы добровольцы передадут все открытки адресатам. В первый день проведения акции горожане подписали свыше 1 тыс. открыток для героев военных лет.

Все желающие могут принять участие в акции на восьми площадках города. Они находятся на Театральной площади (рядом с Большим театром), в Парке Горького (на Ленинской площади за главным входом), в парке «Музеон» (на Крымской набережной около сухого фонтана), в парке «Зарядье» (возле главного входа), на Манежной площади (около фонтана «Часы мира»).

Также отправить поздравительную открытку можно на площадках на Пушкинской площади (возле памятника А.С. Пушкину», в Камергерском переулке ( около памятника К.С. Станиславскому и В.И. Немировичу-Данченко), в саду «Эрмитаж» (рядом с центральным входом).

В этой акции будут принимать участие порядка 150 волонтеров. В мае и июне столичные добровольцы будут сопровождать и другие мероприятия, которые посвящены 76-й годовщине Победы в ВОВ.

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