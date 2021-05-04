РИАМО - 4 мая. В Москве завершилась высадка 4 млн виол, город украсили фиолетовые и белые низкорослые цветы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Виола традиционно появляется первой на московских клумбах, потому что устойчива к перепадам температуры. Но растения закаляют дополнительно. Виолу также называют фиалкой или анютиными глазками.

В теплицах ГБУ «Озеленение» работает система электродосвечивания и контроля температуры. Виолу выращивают при температуре плюс 6-8 градусов.

Ранее заммэра Москвы по вопросам городского хозяйства Петр Бирюков сообщил, что общая площадь засаженных клумб в 2021 году превысит 800 тыс. кв. м. Также в столице распустится 12 млн тюльпанов на площади более 200 тыс. кв. м.

В конце мая начнут высаживать однолетники, их будет около 35 млн. А потом в зависимости от погоды планируют высадить свыше 1,2 млн многолетников.

Самые большие цветники сделают на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на улице Новый Арбат, Триумфальной площади, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе.

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