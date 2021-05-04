РИАМО - 4 мая. В Москве планируется капитальный ремонт фасада исторического здания на Остоженке в районе Хамовники, работы пройдут в рамках региональной программы капремонта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Этот особняк – один из самых старых в столице. В 1842 году его построил архитектор Николай Струков на территории Земляного города, им владела Зоя Волконская. В 1891 году он перешел к Марии Голубицкой, которая его значительно перестроила. Ее муж был известным деятелем в сфере кролиководства.

Угловой дом на Остоженке построен в стиле ампир. Углы представляли из себя широкие пилястры, а окна имели рамочные наличники. Завершал фасад каменный парапет. Со стороны двора находились антресоли и мезонин. В центре здания на одной оси находились парадная и черная лестницы. Мария Голубицкая окрасила фундамент в темно-коричневый цвет, а основную часть дома — в теплый молочный.

На первом этаже находились торговые заведения и конторы, на втором этаже в семикомнатной квартире жила хозяйка. Также на втором и третьем этаже находились другие квартиры. В квартире в угловой части на втором этаже сохранился богатый лепной декор потолков, паркет и искусно выполненные двери.

Рядом находится очень похожий особняк в стиле ампир. В 1892 году дома соединили на втором этаже каменной аркой, а через пять лет надстроили над ней третий этаж.

Сейчас в программе капитального ремонта в Москве находятся более 350 домов-памятников. В плане капремонта до 2023 года находятся 4437 домов столицы.