РИАМО - 4 мая. Чтобы режим сна не сбился во время долгих майских праздников, россиянам рекомендуется просыпаться примерно в тоже время, в которое обычно они встают на работу, сообщил врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Михаил Полуэктов.

«В ситуации с длительными майскими праздниками люди получат возможность нарушать свой режим. Они станут отсыпаться и вставать позже, чем привыкли. Это можно рассматривать как положительное явление для здоровья. Люди наконец смогут компенсировать нехватку сна, которая возникает у работающих людей», – сказал Полуэктов в эфире радио Sputnik.

По его словам, после долгих выходных позднее пробуждение может войти у человека в привычку, а первые рабочие дни станут тяжелым испытанием.

Он уточнил, что в таком случае человек будет испытывать дискомфорт, снизится концентрация и производительность труда. Но долго это продолжаться не будет и усталость пройдет на третий день.

Чтобы вернуться к работе без проблем, Полуэктов рекомендует не выключать будильник на праздниках или хотя бы приблизить время пробуждения к рабочему.