РИАМО - 4 мая. Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный рассказал о дружбе с покойным дрессировщиком Михаилом Багдасаровым и вспомнил о том, каким он был человеком. Об этом пишет Газета.ru.

«Дядя Миша был предан цирковому искусству, отдал всю жизнь цирку. Он начинал свой творческий путь как ассистент моего папы — Вальтера Запашного, поэтому мы семьями дружим всю жизнь. Я очень близок с его детьми Кариной и Артуром, а мой брат Аскольд вообще родился с Артуром в один день», — сказал Запашный.

Он добавил, что покойный вырастил двух очень хороших людей, артистов и дрессировщиков — своих детей.

«Боец по жизни, правдоруб, никогда не боялся на собраниях начальству говорить правду. За это одни его боялись, другие ненавидели, третьи уважали. В общем, он был по-настоящему сильной личностью. Конечно, очень жаль, что эта поганая болезнь сгубила его», — добавил Запашный.

О смерти народного артиста России и дрессировщика хищных зверей Михаила Багдасарова стало известно во вторник. Ему было 75 лет. Причиной смерти стал коронавирус.