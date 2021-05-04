РИАМО - 4 мая. При пожаре в столичной гостинице «Вечный зов» погибли двое взрослых, всего 14 пострадавших, среди них 8 детей, сообщает «Интерфакс».

Ранее столичный главк СК сообщил об одном погибшем, им оказался мужчина. После его смерти возбуждено уголовное дело.

Ночью во вторник в гостинице на 6-й Кожуховской улице произошел пожар. В здании находилось более 300 человек. Возгорание на площади 100 кв м было ликвидировано.

Предварительно, на момент возгорания системы противопожарной защиты были неисправны.