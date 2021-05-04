РИАМО - 4 мая. На текущей неделе в Москве и Московской области погода будет переменчивой, почти каждый день будут выпадать осадки, а температура воздуха в дневные часы составит плюс 15-20 градусов, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Погода будет неустойчивой. Московский регион ждут два циклона, один из которых пройдет в четверг, а второй — в субботу. В целом погода будет облачной с прояснениями, почти каждый день мы прогнозируем кратковременные дожди и даже мокрый снег. Больше всего осадков выпадет в четверг и субботу», — сказал Леус.

Он добавил, что в среду температура воздуха составит плюс 11-16 градусов, в четверг ночью — плюс 4-9 градусов, а днем — плюс 15-20 градусов.

«В пятницу температура воздуха ночью составит 3-8 градусов, днем – до 17 градусов тепла. В субботу ночью будет также 3-8 градусов тепла, а днем – от 10 до 15 градусов», — отметил синоптик.

По его словам, 9 мая температура воздуха в Московском регионе составит плюс 11-16 градусов.