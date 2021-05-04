РИАМО - 4 мая. На длинных майских праздниках активизировались кибермошенники, которые придумали новые схемы обмана россиян, сообщает «Вечерняя Москва».

Специалисты Роскачества составили список мошеннических схем, с помощью которых россиян могут обмануть аферисты.

К примеру, нужно с осторожностью относиться к письму на электронной почте с содержанием «кликни и получи выплату от президента». Также не нужно верить, если на каком-то сайте предложат приложить снимки документов для получения денег.

С помощью таким писем аферисты пытаются воспользоваться одним из поручений президента России Владимира Путина о выплатах школьникам в корыстных целях.

Кроме того, после того, как глава государства объявил о дополнительных выходных днях в мае, мошенники начали создавать сеть фишинговых сайтов, имитирующих подбор предложений по авиабилетам.

Также мошенники создают поддельные сайты службы доставки еды и продуктов: злоумышленники маскируют их под настоящие сервисы. Люди зачастую могут заказать там мясо для шашлыка и прочую еду, в итоге лишившись денег.

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