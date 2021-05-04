РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 мая. Волонтеры подмосковного Подольска отправили одежду и около 50 кг муки нуждающимся в селе в Смоленской области, сообщается в группе «ГЕОРГИЕВСКОЕ СЕСТРИЧЕСТВО МИЛОСЕРДИЯ» в соцсети «ВКонтакте».

На днях очередная машина с благотворительной вещевой помощью от Георгиевского сестричества милосердия Подольска снова уехала в Смоленскую область, в село Ворга, где живет и служит священник Андрей. Он вместе со своей матушкой старается поддерживать своих односельчан. В этот раз в дополнение к вещам подольские волонтеры отправили около 50 кг муки и продукты, которые были переданы приходом Кирилло-Мефодиевского храма.

Также волонтерам были переданы средства гигиены для подопечных сестричества. Активисты благодарят приход Кирилло-Мефодиевского храма за помощь.