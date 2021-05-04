РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 мая. Бомбардир хоккейного клуба «Витязь» из городского округа Подольск Джастин Дэнфорт продолжит карьеру в «Коламбус Блю Джекетс», сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».



Дэнфорт - канадский метеор, полюбившийся болельщикам «Витязя». По итогам недавнего голосования он стал автором лучшего гола уходящего сезона. Уходит из команды. В понедельник, 3 мая, Дэнфорт заключил контракт с клубом НХЛ «Коламбус Блю Джекетс». Соглашение с 28-летним канадским форвардом рассчитано до конца сезона-2021/22 гг.

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Дэнфорт выступал за подольский «Витязь», провел 58 матчей и набрал 55 очков: забросил 23 шайбы и отдал 32 результативные передачи. По итогам чемпионата канадец занял шестое место по результативности в КХЛ.