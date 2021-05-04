РИАМО - 4 мая. С 19:00 вторника до окончания репетиции парада на Красной площади станции метро «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад» и «Боровицкая» будут работать только на вход и пересадку пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Кроме того, станция «Библиотека им. Ленина» будет работать только на пересадку.

Еще с 15:30 начнут меняться маршруты наземного общественного транспорта в центре и на северо-западе мегаполиса. Пассажиров и водителей попросили заранее планировать свои поездки.

Также движение машин ограничат в центре Москвы в течение дня во вторник из-за подготовки к параду Победы. С 17:30 перекроют улицу Тверскую, 1-ю Тверскую-Ямскую улицу, Театральный проезд, улицу Охотный ряд и другие.

Парковки на всех участках перекрытий в столице будут недоступны. Движение для транспорта будут открывать по мере прохождения колонны военной техники.

Во вторник в мегаполисе пройдет вторая ночная репетиция военного парада в преддверии Дня Победы. Генеральная репетиция парада назначена на 7 мая.