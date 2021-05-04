РИАМО - 4 мая. Вакцинацию от коронавируса прошли 830 тыс. жителей Подмосковья, 40% из этого числа – люди старше 60 лет, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Сегодня важная задача - массовая вакцинация. О ней в своем послании сказал наш президент. Там, где делают прививки - снижается госпитализация. Понятно, что это дело добровольное, но мы должны предупредить и обезопасить тех, кто этого еще не сделал - наших жителей», - сказал губернатор Андрей Воробьев в своем недавнем обращении к жителям региона.

Он напомнил, что в Московской области вакцинация от инфекции абсолютно доступна.

«Мы видим, что вакцинация идет тогда, когда врач приходит в офис или на предприятие, отвечает на волнующие людей вопросы. Вакцинация сегодня абсолютно доступна», - добавил глава Подмосковья.

Сделать прививку от коронавируса можно в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах, торговых центрах.

Кроме того, во время майских праздниках мобильные комплексы работают также в садоводствах и дачных товариществах. Всего в этом месяце туда запланировано около 1,3 тыс. выездов.

Специально созданная интерактивная карта на сайте covid.mz.mosreg.ru помогает жителям Подмосковья выбрать наиболее удобный прививочных пункт. На этом же ресурсе для удобства и экономии времени, можно заранее заполнить анкету и ознакомиться с памяткой перед вакцинацией.

Прививки делают бесплатно и добровольно. Запись в стационарные пункты осуществляется по телефону 122, через федеральный портал госуслуг (gosuslugi.ru) и региональный (uslugi.mosreg.ru/zdrav), а также в МФЦ, поликлиниках, клубах «Активное долголетие». Чтобы сделать укол в мобильных комплексах, достаточно иметь только паспорт и полис ОМС.

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