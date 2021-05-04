РИАМО - 4 мая. На Московской железной дороге ко Дню Победы привели в порядок памятные доски, стелы и памятники, которые посвящены подвигу железнодорожников в ВОВ, сообщает пресс-служба МЖД.

основное количество объектов, приведенных в порядок железнодорожниками, находятся на территориях предприятий и в полосе отвода магистрали. Они представляют собой напоминание о героическом прошлом сотрудников железной дороги.

Во время работ благоустроили территорию у памятника на Рижской площади, где увековечены имена шести Героев Социалистического труда МЖД, которые удостоились звания за организацию эвакуационных перевозок. Кроме того, была украшена вокзальная площадь в Вязьме, где находится мемориал в виде паровоза, напоминающий о тысячах железнодорожников, которые стали партизанами и подпольщиками для борьбы с немецкими оккупантами.

Помимо этого, на Московской железной дороге на постоянной стоянке находятся 13 паровозов и бронепоездов. Самый известный бронепоезд – №13 «Тульский рабочий».

В преддверии Дня Победы железнодорожники поздравили ветеранов ВОВ, тружеников тыла, малолетних узников фашистских концлагерей.

7-9 мая в Москве, Туле, Орле, а также Курске пройдут торжественные митинги. Они будут посвящены 76-й годовщине Победы в ВОВ. В праздничный день в 10:00 все локомотивы и электропоезда, которые находятся в пути, дадут «Гудок Победы».