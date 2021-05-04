РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 мая. Более 50 медалей привезли спортсмены Люберец с турнира на Кубок России по тхэквондо, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Соревнования прошли в Санкт-Петербурге. В них участвовали более 1,8 тысячи спортсменов со всей страны. Из Люберец было 52 спортсмена.

«Команда «Ассоциации тхэквондо городского округа Люберцы», состоящая из спортсменов клуба «Дан-Гун» и Люберецкой федерации тхэквондо, в составе сборной доказала, что уровень подготовки наших спортсменов один из лучших в стране. Как результат - 13 золотых, 17 серебряных и 22 бронзовые медали. Благодарим руководство и тренерский состав ассоциации тхэквондо городского округа Люберцы, спортсменов и их родителей за такие результаты», - сказал Ружицкий.

Он отметил лучших люберецких спортсменов. Золотые медали завоевали Артем Симакин и Алексей Седов, Александр Синяговский, Надежда Глащинская, Максим Шохин, Полина Першукова, Богдан Илларионов. Серебряные медали – у Таисии Акулиной, Варвары Горбуновой, Ильи Гурова, Валерии Покидаевой, Валерии Пановой, Сергея Фасевича, Никиты Глащинского, Геннадия Милехина, бронзовые – у Александры Лактюшиной, Анастасии Черкасовой, Михаила Николаева, Яны Елизаровой, Алисы Акулиной, Екатерины Успенской, Полины Першуковой, Никиты Юрицына.