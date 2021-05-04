РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 мая. Более 50 медалей привезли спортсмены Люберец с турнира на Кубок России по тхэквондо, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.
Соревнования прошли в Санкт-Петербурге. В них участвовали более 1,8 тысячи спортсменов со всей страны. Из Люберец было 52 спортсмена.
Он отметил лучших люберецких спортсменов. Золотые медали завоевали Артем Симакин и Алексей Седов, Александр Синяговский, Надежда Глащинская, Максим Шохин, Полина Першукова, Богдан Илларионов. Серебряные медали – у Таисии Акулиной, Варвары Горбуновой, Ильи Гурова, Валерии Покидаевой, Валерии Пановой, Сергея Фасевича, Никиты Глащинского, Геннадия Милехина, бронзовые – у Александры Лактюшиной, Анастасии Черкасовой, Михаила Николаева, Яны Елизаровой, Алисы Акулиной, Екатерины Успенской, Полины Першуковой, Никиты Юрицына.
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