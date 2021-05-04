РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 мая. Почти трехкилометровая пробка образовалась в центре подмосковного Подольска во вторник днем, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, на 13:50 в центре округа образовалась пробка длиной около 3 километров. Движение затруднено от дома 76/2 на проспекте Ленина до автобусной остановки «Автоколонна № 1127» на Большой Серпуховской улице. Также пробка образовалась и на противоположной полосе движения.

Заторы отмечаются на улицах Кирова, Индустриальная, Пионерская, Высотная на трассе А-107 и других.