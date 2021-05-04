«Бессмертный полк» онлайн: как принять участие в 2021 году

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Отправить заявку на участие в онлайн-шествии необходимо до 7 мая 2021 года. Сделать это можно на портале 2021.polkrf.ru.

Для начала необходимо авторизоваться на сайте акции через электронную почту или по номеру телефона. Указав электронный адрес или номер мобильного, вы получите код подтверждения, который нужно ввести в специальное поле.

Затем нужно заполнить поля с информацией о вашем родственнике-герое, указав следующие данные:

- регион;

- ФИО ветерана;

- дата рождения;

- дата смерти;

- загрузить фото ветерана размером до 5 МБ (если его нет, поле можно оставить пустым; также на сайте есть опция для восстановления деталей и цвета фотографий, устранения дефектов);

- загрузить попросят и свое собственное фото – таким образом вы пронесете фото ветерана в дистанционном формате.

В заявке можно указать нескольких ветеранов – они пройдут в шествии «плечом к плечу». Для этого потребуется нажать кнопку «Добавить еще героя».

Заполнив все поля, нажмите кнопку «Отправить заявку».

Профиль вашего героя или нескольких героев появится в онлайн-шествии «Бессмертного полка». Время его появления придет на указанную в заявке электронную почту.

Отслеживать статус заявки можно в личном кабинете на сайте акции.

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