РИАМО - 4 мая. Пассажиропоток в районе закрытого участка «Дубровка» - «Волжская» Люблинско-Дмитровской линии московского метро вырос 4 мая в почти в 1,5 раза, компенсационные автобусы (КМ) только за утро перевезли более 16 тыс. пассажиров, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

По 23 мая на участке «Волжская» – «Дубровка» нет движения поездов из-за строительства Большой кольцевой линии подземки.

Больше всего выросла нагрузка на станцию «Дубровка», около 40% пассажиров метро пользуется Замоскворецкой линией подземки. Станция «Дубровка» приняла 4,2 тыс. дополнительных пассажиров утром во вторник, также увеличилось количество пассажиров на станции «Текстильщики».

Автобусы КМ1 («Волжская» - «Текстильщики») перевезли за утро 2,3 тыс. пассажиров, КМ2 («Волжская» - «Дубровка») — 11,2 тыс., КМ3 («Печатники»-«Дубровка») — 2,5 тыс.

В будние дни с 11 мая прогнозируется рост пассажиропотока в районе закрытых станций метро. Поэтому горожан просят пользоваться Замоскворецкой линией метро, МЦК и МЦД. А от станции «Волжская» в центр столицы быстрее всего попасть на автобусе КМ1 через «Текстильщики».