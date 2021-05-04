РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 мая. Около 100 ветеранов войны и труда принимают участие в конкурсе-смотре творчества «Майский вальс» в Балашихе, сообщила «РИАМО в Балашихе» член оргкомитета конкурса Екатерина Шевцова.

Мероприятие проходит во вторник в культурно-досуговом центре «Подмосковные вечера» и посвящено 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«В этом году в конкурсе-смотре творчества ветеранов войны и труда «Майский вальс» участвуют около 100 человек из 4 городских округов региона: Балашихи, Фряново, Щелково, Черноголовки. Это хоровые и хореографические коллективы, вокальные ансамбли, солисты, чтецы», - сказала Шевцова.

Она добавила, что Балашиху на конкурсе представляют творческие коллективы, солисты и чтецы из КДЦ «Подмосковные вечера», среди которых академический хор, группа народного танца «Барыня», ансамбль народной песни «Вечоры», «Вдохновение». КДЦ «Салтыковка» представляют клуб любителей песни «Встреча», квартет «Дебют», а также солисты и чтецы, которые исполняют полюбившиеся песни и стихи военных лет.

В состав жюри вошли: директор детской духовой музыкальной школы №2 Галина Боровская, директор КДЦ «Подмосковные вечера» Наталья Алексеева, актер, режиссер театра и кино, руководитель детского театра «Маскарад» Сергей Кожаев.

С приветственным словом к участникам обратился депутат Мособлдумы Николай Черкасов.

«Сегодняшний фестиваль юбилейный. Он проводится в 15-й раз и как всегда с большим числом участников. Больше всего радует то, что в эти майские дни мы не сидим дома, а встречаемся со своими друзьями, сверстниками. Я считаю, что человек, который выходит на эту цену, представив на суд зрителей свое творчество - уже победитель, потому что для этого нужна определенная смелость», - отметил Черкасов.

Он пожелал участникам и зрителям мероприятия новых творческих открытий и насладиться мастерством исполнителей.

Одна из участниц конкурса - 79-летняя Людмила Воробьева, живет в микрорайоне Южный Балашихи уже более 50 лет. Более 40 лет пишет стихи.

«У нас в микрорайоне Южный во взрослой библиотеке есть литературно-музыкальный клуб, в котором я занимаюсь уже 15 лет. В этом году мне захотелось поучаствовать в конкурсе «Майский вальс». Прочитала стихотворение собственного сочинения «Россия-сердце земли». Надеюсь на удачу!» - заключила Воробьева.

Победители, завоевавшие Гран-при, а также первое, второе и третье места, получат памятные кубки. Всем участникам будут вручены почетные дипломы.