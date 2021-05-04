РИАМО - 4 мая. В честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне из 16 точек столицы салютный дивизион Западного военного округа запустит праздничный артиллерийский салют, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

Салют запустят с точек, расположенных в Парке Победы, Лужнецкой набережной (2 точки), Лианозове, Всероссийском выставочном центре, Измайловском парке, Ново-Переделкине, Парке Кузьминки. А также на Нагатинском затоне, в Обручевском, Южном Бутове, Митине, Покровском-Стрешневе, Левобережном, Зеленограде и Троицке.

Из салютных установок в столичное небо быдет выпущено более 12 тыс. фейерверочных изделий из более 70 видов. Среди них «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка».

Также небо города украсит уникальный салют в виде российского триколора.

Диаметр фейерверков превысит 300 м. Звуковое сопровождение праздничного салюта будет обеспеченно пушками ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

Каждая салютная установка, из которой будут запускаться фейерверки, состоит из шести модулей различного калибра — от 105 до 310 мм.

С помощью программного обеспечения можно проектировать и моделировать сценарий салюта, создавать разнообразные картины.