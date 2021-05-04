РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 мая. Подольский роддом в мае проведет ряд онлайн-занятий в «Школе будущей матери», в том числе по физиологическим особенностям беременных, уходу за новорожденным, регистрации детей, сообщается в группе «Подольский Роддом» в соцсети «ВКонтакте».

Каждый вторник и четверг с 13:00 до 14:00 в прямом эфире Instagram в мае будут проходить занятия в «Школе будущей матери».

В том числе 6 мая по теме «Физиологические особенности беременных», 11 мая - «Послеродовый период», 13 мая - «Уход за новорожденным», 18 мая - «Регистрация рождения детей. Комплексная услуга рождения в ПРД» от ведущего специалиста ПГОЗАГС.

Занятия 20 мая пройдут по теме «Роды», 25 мая - «Послеродовый период», 27 мая - «Уход за новорожденным».