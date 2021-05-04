РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 4 мая. Колонии сизых чаек начали возвращаться на территорию памятника природы областного значения «Никольская лесная дача» в городском округе Щелково, сейчас они должны вступать в брачный период, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«Специалисты убедились в том, что чайки возвращаются с зимовок и образуют пары. Информация о том, что чайки могут переселяться на другие водоемы, не подтвердилась. Это значит, что экологическая ситуация в ООПТ нормальная, местообитания находятся в хорошем состоянии и кормовой базы достаточно», - сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Сизая чайка – очень интересный вид с точки зрения гнездования. Эти птицы моногамны, однако самки и самцы зимуют по отдельности. По возвращении с юга они находят друг друга и, как правило, обживают прошлогоднее гнездо.

В Подмосковье есть несколько крупных колоний чаек. Самое большое находится в Лобне, в ООПТ федерального значения «Озеро Киево и его котловина». В последние годы из-за истощившейся кормовой базы озерные чайки из этой колонии мигрируют на Бисеровское водохранилище и Люблинские поля фильтрации.