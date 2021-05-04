РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 мая. Молодые педагоги Люберец могут подать документы на программу «Соципотека» дистанционно до 14 мая, сообщает пресс-служба администрации округа.

Приобрести жилье по социальной ипотеке могут педагоги не старше 35 лет, имеющие первую или высшую квалификационную категорию или ученую степень и педагогический стаж работы на территории Московской области не менее 3 лет.

Участник оплачивает только проценты по кредиту. В среднем, это около 15-25 тысяч рублей в месяц.

Ознакомиться с условиями программы можно по ссылке.